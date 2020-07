NHL: Leon Draisaitl wird für die King Clancy Memorial Trophy nominiert

Der gebürtige Kölner wurde von seinem Team Edmonton Oilers für die King Clancy Memorial Trophy ins Rennen geschickt. Diese wird an jenen Spieler vergeben, "der Führungsqualitäten auf und abseits des Eises veranschaulicht und in seinem Umfeld einen bemerkenswerten humanitären Beitrag leistet".

MVP-Award für Draisaitl?

Der Restart in der NHL soll am 1. August erfolgen, die Liga plant die Wiederaufnahme in zwei Spielorten. Die zwölf Klubs der Eastern Conference treffen in Toronto aufeinander, in Edmonton spielen die zwölf Klubs der Western Conference. In den Playoffs soll dann der Stanley-Cup-Sieger ermittelt werden.