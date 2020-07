Transfermarkt: Adam Lallana wechselt zu Brighton & Hove Albion

Nach Dejan Lovren kehrt auch Adam Lallana den Reds den Rücken. Ablösefrei wechselt der 32-Jährige an die Südküste zum Liga-Konkurrenten Brighton & Hove Albion.

Lallana wird in der kommenden Saison für den Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion auflaufen. Das gab der Verein am Montagabend via Twitter bekannt.