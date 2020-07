Premier League: Jürgen Klopp zum Manager des Jahres gewählt

Ausnahmezustand! So wild feierten die Liverpool-Fans den Titel

Klopp folgt auf Sheffield Uniteds Cheftrainer Chris Wilder, der die prestigeträchtige "Sir Alex Ferguson Trophy" nach dem Premier-League-Aufstieg in der Vorsaison erhalten hatte.

Mit Familie: So emotional erlebte Klopp die Pokalübergabe

Klopp über Ferguson: "Als würde ich den Papst treffen"

Bei der Erinnerung an seine erste Begegnung mit Manchester-United-Trainerlegende Ferguson (78) geriet der Deutsche ebenfalls ins Schwärmen.

"Wir hatten ein gemeinsames Frühstück. Für mich war es so, als würde ich den Papst treffen. Ich hätte in diesem Moment nie gedacht, dass ich irgendwann mal die Trophäe in der Hand halten würde, die nach ihm benannt ist", sagte der 53-Jährige.