FC Barcelona: Arthur spielt nach Juve-Wechsel nicht in Champions League

Sein Wechsel zu Juve ist schon fix, jetzt soll Arthur dem FC Barcelona mitgeteilt haben, dass er nicht in der Champions League spielen wird. Barca will durchgreifen.

Zuvor steht aber noch die Champions League mit seinem aktuellen Klub an: Barca muss am 8. August noch zum Achtelfinal-Rückspiel gegen den SSC Neapel (Hinspiel 1:1) antreten - genau dagegen sträubt sich Arthur nun aber offenbar.

Wie Mundo Deportivo berichtet, habe der Star seinem Klub mitgeteilt, dass er in Brasilien im Urlaub bleiben wird und nicht beabsichtigt, nach Europa zurückzukehren, um zu trainieren oder in der Königsklasse aufzulaufen.

Arthur will nicht spielen - Barca droht

Das wiederum wollen sich die Katalanen nicht gefallen lassen. Dem Bericht zufolge hat Barca Arthur mit Nachdruck daran erinnert, dass er keine Erlaubnis hat, in Brasilien zu bleiben.

Lustlos seit Verkündung des Juve-Wechsels?

So soll Arthur, seit der Wechsel zu Juve fix ist, lustlos agieren. Dazu passt, dass er in den letzten sechs Spielen in La Liga (seit der Wechsel offiziell verkündet wurde) von Trainer Quique Sétien nicht eine Sekunde eingesetzt wurde