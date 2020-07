Europa League: Erste Corona-Testreihe bei Eintracht Frankfurt negativ

Am Samstag testet Eintracht Frankfurt gegen AS Monaco © Imago

Die ersten Corona-Tests der Eintracht-Stars vor dem anstehenden Rückspiel in der Europa League sind alle negativ. Am Mittwoch folgt die zweite Testreihe.

Eintracht Frankfurt hat bei der ersten Corona-Testreihe in der Vorbereitung auf die Europa League keine positiven Fälle verzeichnet. "Alle sind gesund", twitterte die SGE am Montagabend. Am Mittwoch folgen nach Angaben der Hessen der zweite Test und der Start des Mannschaftstrainings.