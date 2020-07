Juventus Turin: Paulo Dybala droht auszufallen in Champions League

Juventus Turin muss in der Champions League womöglich ohne Paulo Dybala auskommen. Der Argentinier hatte sich im letzten Liga-Spiel eine Muskelverletzung zugezogen.

Wie die Bianconeri am Montag mitteilten, zog sich der 26-Jährige beim 2:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu.

Juve im Rückspiel gegen Lyon ohne Dybala?

Ein Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Olympique Lyon am 7. August - das Hinspiel verlor Turin mit 0:1 - dürfte damit zu einem Wettlauf gegen die Zeit werden.

In einem möglichen Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City am 15. August beim Finalturnier in Lissabon wäre Dybala laut dieser Prognose womöglich wieder dabei.