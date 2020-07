Markus Babbel hat Interesse als Trainer bei Bayern II einzusteigen

Der FC Bayern sucht einen neuen Trainer für die zweite Mannschaft. Markus Babbel verbrachte 20 Jahre an der Säbener Straße - und zeigt Interesse an einer Rückkehr.

Dabei zieht der Klub wohl auch einige Ex-Spieler des deutschen Rekordmeisters in Erwägung. Neben Miroslav Klose, Mehmet Scholl und Mark van Bommel - die alle in Frage kommen sollen - kann auch Markus Babbel eine Vergangenheit an der Säbener Straße vorweisen.