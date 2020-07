PSG: Kylian Mbappé hat Bänderverletzung, fällt für Champions League aus

Nach einer gründlichen Untersuchung am Montag teilte PSG mit, dass sich der Franzose nicht nur schwer den rechten Knöchel verstaucht hat (zeigte schon eine erste Untersuchung am Samstag), sondern auch eine Verletzung der Außenbänder erlitt.

PSG am 12. August gegen Atalanta Bergamo

Das entscheidende Datum, auf das alle PSG-Fans hinfiebern und nun ihre Hoffnungen richten, ist der 12. August: Dann tritt das Team von Thomas Tuchel beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo an.

Am 31. Juli steigt das Endspiel im Coupe de la Ligue gegen Olympique Lyon, stand jetzt ohne den Stürmer, und selbst für ein mögliches Halbfinale in der Champions League ist er fraglich.

Laut Drei-Wochen-Plan wäre Mbappé erst am 17. August wieder auskuriert. Ein mögliches Duell um den Einzug ins CL-Endspiel stiege für Paris aber schon am 18. August, der Superstar hätte dann kaum traininert.

Das Endspiel in Lissabon steigt in knapp vier Wochen am 23. August.