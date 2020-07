Heart of Midlothian in Schottland abgestiegen, Einspruch nach Corona-Abbruch scheitert

Christophe Berra und sein Klub Heart of Midlothian müssen in die 2. Liga © Getty Images

Der schottische Traditionsklub Heart of Midlothian muss definitiv in die zweite Liga. Ein Einspruch nach dem Corona-Abbruch der Saison scheiterte nun ebenfalls.

Der Abstieg des schottischen Traditionsklubs Heart of Midlothian aus Edinburgh ist beschlossene Sache. Die Hearts waren nach dem coronabedingten Saisonabbruch am 18. Mai von der schottischen Profiliga SPFL als Absteiger bestimmt worden. Der Einspruch des viermaligen Meisters wurde am Montag von einem Schiedsgericht abgewiesen.