Dota 2: Weltmeister OG holt Legende zurück

Die Architekten des Weltmeisterteams wieder vereint

Erst im Januar 2020 gab Zweifachweltmeister und strategisches Mastermind der beiden "The International"-Siege Ceb bekannt, seine Spielerkarriere zu beenden. Hinter den Kulissen agierte Ceb weiterhin als Coach und Head of Performance für alle Teams der OG-Organisation. Die Rückkehr ins aktive Team sei laut eigener Aussage in der Liebe zum Wettkampf begründet. Ebenso habe er seine Teamkameraden, mit denen er alle Höhen und Tiefen erlebte, vermisst: "Jedes Spiel, dass ich nicht mit ihnen spiele, fühlt sich wie reine Zeitverschwendung an. Ich genieße nichts mehr, als mit ihnen zu spielen."