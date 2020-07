FC Bayern: Folgen Mark van Bommel oder Scholl auf Sebastian Hoeneß?

Was SPORT1 bereits vor Tagen angedeutet hat, ist jetzt fix: Der bisherige Trainer des FC Bayern II, Sebastian Hoeneß wird neuer Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim .

Hoeneß' Karrieresprung sorgt beim FC Bayern zwar für Stolz, aber auch für viel Arbeit, denn am 10. August startet der frisch gekürte Drittligameister mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.

Diesen Montag treffen sich Nachwuchsleiter Jochen Sauer und Sportvortand Hasan Salihamidzic an der Säbener Straße, um über mögliche Hoeneß-Nachfolger zu sprechen.

Der 42 Jahre alte Weltmeister von 2014 ist Teilnehmer des aktuellen Fußballlehrer-Lehrgangs und scheidet daher als Nachfolger aus. Zudem ist Klose in den Trainerstab von Hansi Flick gerückt und wird die Neuzugänge um Leroy Sané und Co. erstmals eigenverantwortlich in München trainieren, sollte sich die Flick-Elf für das Königsklassen-Turnier in Lissabon qualifizieren.

Hinzu kommt: Um Bayern II zu trainieren, bedarf es mindestens einen Fußballlehrer im Trainerteam. Auch ein Grund, weshalb Danny Schwarz kein Kandidat als Hoeneß-Ersatz ist. Wie Klose nimmt er am 67. Fußballlehrer-Lehrgang teil und trainiert parallel die U17.

Holger Seitz

Der 45-Jährige führte Bayern II im Mai 2019 als Trainer in die Dritte Liga. Aktuell fungiert er am Campus als stellvertretender Sportlicher Leiter. Ihn zum Interimstrainer zu ernennen wäre die nahe liegende Option.

Ob es für Seitz überhaupt vorstellbar ist, auf die Trainerbank zurückzukehren, ist allerdings unklar. Zudem bräuchten die Bayern auch für ihn Ersatz, denn Hermann Gerland, dessen Stellvertreter Seitz ist, ist überwiegend als Flicks Co-Trainer an der Säbener Straße im Einsatz.

Tobias Schweinsteiger

Seine kurzfristige Rückkehr ist allerdings unwahrscheinlich. Zwischen ihm und den Bayern gibt es derzeit auch keinen Kontakt. Auch er nimmt, wie Klose und Schwarz, am aktuellen Fußballlehrer-Lehrgang teil.

Mehmet Scholl

Die Bayern-Legende war bereits Trainer der FCB-Amateure (2009-2010/2012-2013) und ließ zuletzt via Bild verlauten, dass er eine Rückkehr auf die Trainer-Bank plant. Vereinsintern glaubt jedoch kaum jemand an seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Mark van Bommel

Der 43-Jährige ist derzeit vereinslos und trainierte bis Dezember 2019 den niederländischen Topklub PSV Eindhoven . Schon in der Vergangenheit tauchte sein Name immer wieder auf, wenn der Trainerstuhl beim FC Bayern vakant war - allerdings bei den Profis.

Van Bommel würde jedenfalls perfekt in das Profil von Salihamidzic passen, der im Vorjahr mit Martín Demichelis bereits einen weiteren Ex-Münchner mit dem Mia-san-Mia-Gen an den Campus gelockt hat.

