Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kritisiert UEFA wegen Manchester City

Allerdings warf der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern dem für die Champions League zuständigen Ausschuss der UEFA vor, "keine gute Arbeit" gemacht zu haben. "Es war nicht gut vorbereitet, was ich aus verschiedenen Quellen gehört habe", sagte Rummenigge am Montag auf einer Pressekonferenz.

Rummenigge fordert Reformen beim Financial Fair Play

"Wir müssen andere Werkzeuge finden, und ich bin mir sicher, dass das möglich ist", forderte Rummenigge. Das Financial Fair Play müsse in Zukunft "viel mehr in den Mittelpunkt rücken" und "modifiziert" werden, weil sich das Verhalten in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verändert habe.