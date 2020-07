Hoffenheim gelingt Coup mit Sebastian Hoeneß: Holtkamp-Kolumne

Doch Sebastian Hoeneß, 38, Sohn von Ex-Bayern-Stürmer Dieter und Neffe von Manager-Legende Uli Hoeneß, die in ihren Karrieren schon 25 Deutsche Meisterschaften feierten, ist viel mehr als nur ein Name.

Die Aufmerksamkeit tut Hoffenheim gut: Der kleine Verein, ohne große Historie und nur dank des großen Investments von Milliardär und Mäzen Dietmar Hopp in die Bundesliga gekommen, ist für viele Fans ein Langweiler. Das ändert sich mit Hoeneß. Mit dem spannenden Promi-Trainer auf der Bank rückt auch die TSG in den Fokus der nationalen Öffentlichkeit. Eine große Chance, viele neue Sympathien zu gewinnen.

Er hat das Bayern-Gen: Von kleinauf bekam Sebastian Hoeneß beinahe "injziert", was es bedeutet, Druck in Leistung umzuwandeln. Die Fußball-Riesen in seiner Familie gaben sich nur mit Siegen zufrieden, strebten immer nach dem Größten. Und lebten Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit vor, Lust auf statt Angst vor Entscheidungen. Davon hat er einiges übernommen, auch in der Art und Weise, wie er spielen lässt ("mutig und immer aktiv", wie er selbst sagt).