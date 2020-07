FC Liverpool: BVB-Schreck Dejan Lovren wechselt zu Zenit St. Petersburg

Am Ende war es ein stiller Abschied des langjährigen Abwehrchefs des FC Liverpool.

Nach sechs Jahren verlässt Dejan Lovren die Reds und schließt sich Zenit St. Petersburg an. Das gab der englische Meister am Montag bekannt.

Auch aufgrund von Verletzungen kam Lovren in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend nur auf 15 Einsätze. Sein letztes Premier-League-Spiel bestritt er am 21. Juni beim FC Everton. Vor allem sein Last-Minute-Tor gegen Dortmund, dass die Anfield Road vor vier Jahren zum Beben brachte, wird in Erinnerung bleiben.