Raúl unterschreibt vor zehn Jahren bei Schalke 04: Weltstar im Ruhrgebiet

Der Neue brauchte nur wenige Minuten, um die Zuschauer am Trainingsplatz zu begeistern. Er trat auf den Ball, drehte sich um die eigene Achse und ließ einen verblüfften Ivan Rakitic stehen. Der Kroate, damals 22 Jahre jung, konnte sich allerdings trösten. Rakitics Kontrahent hatte schon zig Fußballer auf diese Weise düpiert.

Denn der Neue, der am 28. Juli 2010 bei Schalke 04 eintraf, war ein absoluter Ausnahmespieler: Es handelte sich um niemand Geringeren als Raúl Gonzalez Blanco, besser bekannt als Raúl. Heute vor zehn Jahren verkündete Schalke einen der spektakulärsten Transfers der Bundesliga-Geschichte.

Christian Pander erinnert sich gerne an diesen Tag zurück. "Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, mit einem der weltbesten Angreifer zusammenzuspielen", sagt der Ex-Schalker zu SPORT1 . Der Spanier war bei Real Madrid schließlich eine Klub-Ikone. Als 17-Jähriger debütierte er für den Klub aus seiner Heimatstadt in der Primera División.

Heute vor neun Jahren, am 21. August 2010, feiert ein gewisser Raúl González Blanco sein Bundesliga-Debüt für den FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV © Getty Images

Die spanische Legende muss zwar eine 1:2-Pleite gegen den HSV verschmerzen und wird nach 63 Minuten von Schalke-Trainer Felix Magath ausgewechselt. Nichtsdestotrotz ist Raúls Karriere mehr als beeindruckend und von zahlreichen Titeln gekrönt © Getty Images

Mittlerweile hat der 42-Jährige seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und ist ins Trainergeschäft eingestiegen. SPORT1 zeigt seine bemerkenswerte Laufbahn in Bildern © Getty Images

Raúl gibt mit 17 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft von Real Madrid, erzielt in seiner ersten Saison 1994/95 zehn Treffer und wird gleich spanischer Meister - weitere Titel folgen © Getty Images

1998 feiert Raúl (l. mit Fernando Morientes) mit Madrid seinen ersten von drei Champions-League-Titeln © Getty Images

1999 und 2001 wird Raúl jeweils Torschützenkönig in der spanischen Liga © Getty Images

2001 wird Raúl (r.) bei der Wahl zum Weltfußballer Dritter hinter Luis Figo (M.) und David Beckham © Getty Images

Seit 2003 führt Raúl die Königlichen als Kapitän auf das Feld, nachdem Fernando Hierro seine Karriere beendet hat © Getty Images

Raúl beim Familienausflug mit Frau und Kindern: Mit dem spanischen Model Mamen Sanz ist er seit dem 30. Juni 1999 verheiratet. Die beiden haben fünf Kinder - vier Söhne und eine Tochter © Getty Images

Am 28. September 2005 erreicht Raúl Historisches. Gegen Olympiakos Piräus schafft er es als erster Spieler, die 50-Tore-Marke in der Champions League zu durchbrechen. Glückwünsche nimmt er von den Kollegen Robinho und Julio Baptista entgegen (l.) © Getty Images

Um seine Verdienste zu ehren wird Raúls Trikot mit der Nummer 7 im Real-Museum in Madrid ausgestellt © Getty Images

Seine letzte und insgesamt sechste spanische Meisterschaft mit Madrid feiert Raúl 2008 © Getty Images

Und dass er feiern kann, beweist der Senor in seiner Zeit bei Madrid permanent © imago

Raúl gibt Gas: Im Dezember 2008 nimmt er am "Iker vs. Rafa"-Wohltätigkeits-Event teil und steigt dabei in ein Kart. Die Veranstaltung wird von Real-Keeper Iker Casillas und Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal veranstaltet © Getty Images

Auch ein Tennis-Doppel mit Nadal (l.) steht auf dem Plan © Getty Images

Beim 4:0-Erfolg über Sporting Gijon am 15.Februar 2009 schießt Raúl sein 308. Tor für Madrid. Damit löst er Real-Legende Alfredo di Stefano ab (307) © Getty Images

Doch auch an Legenden geht die Zeit nicht spurlos vorüber: In der Saison 2009/2010 ist Raúl nur noch Ergänzungsspieler, weil er an den Neuzugängen Cristiano Ronaldo, Kaká und Karim Benzema nicht vorbeikommt © Getty Images

Nach 18 Jahren verabschiedet er sich von den Königlichen und das auf seine typische Art: Bodenständig und emotional © imago

Raúl ist bei seiner Rede teilweise den Tränen nahe, sorgt aber auch für heitere Momente. "Die Presse, der Präsident, der gesamte Verein werden mir in bester Erinnerung bleiben. Madrid wird für immer mein Zuhause bleiben", blickt die Legende zurück © Getty Images

Real-Präsident Florentino Pérez weist Raúl den Weg von der Bühne. "Raúl hat die Legende von Real Madrid maßgeblich mitgeschrieben", sagte der Bauunternehmer. "Er ist eines der größten Symbole dieses Klubs" © Getty Images

Die Bundesliga und Schalke 04 rufen - und Raúl drückt beiden seinen Stempel auf © Getty Images

Bereits in seinem ersten Jahr bei den Knappen macht der personifizierte Titel- und Torjäger seinem Ruf alle Ehre und wirft den FC Bayern mit seinem Tor im Halbfinale aus dem DFB-Pokal © Getty Images

Im Finale fegt Schalke dann Underdog Duisburg mit 5:0 vom Platz und feiert den ersten Pokalsieg seit 2002 - natürlich auch dank Señor Raúl © Getty Images

In der Bundesliga läuft es für den Spanier in seiner ersten Spielzeit jedoch nicht so gut - am Ende reicht es nur für Platz 14 © Getty Images

Dafür wirbelt er auf gewohntem Terrain, nämlich der Champions League, ordentlich mit. Im Viertelfinale muss Inter Mailand dran glauben, erst im Halbfinale ist gegen Manchester United Schluss © Getty Images

In seiner zweiten Bundesliga-Saison mischt Raúl mit Schalke permanent in der Spitzengruppe mit, zudem verzaubert die Legende seine Fans mit Traumtoren wie etwa gegen Hannover 96 © Getty Images

Mit dem dritten Platz und der Champions-League-Qualifikation 2011/12 verabschiedet sich der Spanier nach zwei schönen Jahren von Schalke © Getty Images

Im Sommer 2012 verpflichtet Al-Sadd Sport Club Raúl. In seiner ersten Saison gewinnt er am vorletzten Spieltag gleich die Meisterschaft in der Qatar Stars League ©

Raúl lässt sich im Bayern-Trainingslager von zwei Arabern zum Mannschaftshotel der Bayern chauffieren. Vorher wird schnell Guardiola eine SMS geschickt ©

Raúl erlebt drei schöne Jahre in der Wüste und ist der gefeierte Held in der Mannschaft von Al-Sadd Sport Club. Hier besucht er die Bayern in deren Winter-Trainingslager in Dubai und fachsimpelt mit FCB-Coach Pep Guardiola (r.) ©

Zur Saison 2015 wechselt Raúl in die North American Soccer League zu New York Cosmos. Gleich am ersten Spieltag erzielt er gegen Indy Eleven sein erstes Tor für seinen neuen Klub und wird sofort von den Fans geliebt ©

In seinem letzten Spiel tut Raúl das, was er meistens getan hat: Er jubelt. Der ehemalige spanische Nationalstürmer reckt triumphal die Trophäe in die Höhe, die er mit seinem Klub im Endspiel der zweitklassigen North American Soccer League (NASL) errungen hat © Getty Images

Gegen Ottawa Fury FC behält das Team aus dem Big Apple mit 3:2 die Oberhand. Und Raúl hat bei seinem letzten Auftritt nochmal allen Grund zur Freude: Der Superstar bereitet den dritten Treffer von Gaston Cellerino (85.), der mit einem Hattrick der Matchwinner ist, vor © Getty Images

"Ich bin glücklich und traurig zugleich. Ich bin sehr stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht, was ich während dieser vergangenen Jahre getan habe", sagt der damals 38-Jährige nach der abschließenden Ehrenrunde, bei der er Töchterchen Maria auf den Schultern trägt © Getty Images

Schon vor einigen Wochen hat der Ausnahmespieler angekündigt, seine Karriere zu beenden. Ihn zieht's mit seiner Familie zurück nach Spanien. Mit einem demütigen Adiós verabschiedet sich der Routinier von der großen Bühne © Getty Images

New York ist der krönende Abschluss seiner Karriere. Über der Skyline von New York präsentiert sich der sympathische Spanier nochmal stolz in seinen Vereinsfarben ©

Nach seiner äußert erfolgreichen Spielerkarriere mit 23 Titeln wird der gebürtige Madrilene 2018 Trainer der U15 von Real Madrid. Er selbst hatte 1994 dort seine Laufbahn in der Jugend begonnen © Getty Images