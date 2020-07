Leaks zum neuen Call of Duty: Black Ops Cold War - alle Infos

Call of Duty: Black Ops Cold War heißt wohl der neueste Teil der Reihe © Activision Blizzard / SPORT1

Der Snackproduzent Doritos plant offensichtlich eine große Werbekampagne zum Release des neuen Call of Duty Games. Ein Teil des Materials wurde jetzt geleaked.

Die Szene-Webseite Charlie Intel berichtet, dass sowohl das Logo, als auch der Releasezeitraum des neuen Activision-Shooters in Erfahrung gebracht werden konnten. Außerdem steht jetzt fest, dass das Game in der Zeit des Kalten Kriegs spielen soll und den Titel "Call of Duty: Black Ops Cold War" trage.