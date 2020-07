Beachvolleyball: Lukas Pfretzschner und Steven van de Velde nur ein One-Hit-Wonder?

Beim Beachvolleyball-Turnier in Düsseldorf holen sich Lukas Pfretzschner und Steven van de Velde überraschend den Sieg. Die Zukunft des Gespanns ist jedoch offen.

Am Sonntag sicherten sich Lukas Pfretzschner und Steven van de Velde auf der Road to Timmendorfer Strand (Alle Turniere LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) den Sieg beim Beachvolleyball-Turnier in Düsseldorf. Im Finale schlug das deutsch-niederländische Gespann das HSV-Duo Ehlers/Flüggen mit 2:0.