Bayern München holt Ex-NBA-Profi Wade Baldwin

Der frühere NBA-Profi Wade Baldwin trägt künftig das Trikot von Bayern München in der easyCredit BBL. Sportdirektor Daniele Baiesi hat hohe Erwartungen.

Zuletzt war der 24-Jährige in Griechenland bei Olympiakos Piräus aktiv, wo er in 24 EuroLeague-Einsätzen pro Partie 5,5 Punkte in knapp 17 Minuten Spielzeit erzielte.