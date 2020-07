BBL: s.Oliver Würzburg verpflichtet College-Spieler Tyson Ward

Nächster Neuzugang für s.Oliver Würzburg: Tyson Ward wechselt zu den Franken. Der Small Forward überzeugte in der vergangenen College-Saison.

Das gaben die Franken am Montag bekannt. Der Small Forward spielte zuletzt für die North Dakota State University in den USA und überzeugte in seiner letzten College-Saison mit 16,9 Punkten pro Partie. Hinzu kamen durchschnittlich 7,2 Rebounds und 2,8 Korbvorlagen.