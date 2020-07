FC Bayern: So plant Hansi Flick mit Leroy Sané

Bayerns legendäre "10er": In diese großen Fußstapfen tritt Sané

Leroy Sané wird den FC Bayern in der Offensive deutlich flexibler werden lassen. Das Trainerteam hat konkrete Pläne mit ihm. Welche Folgen hat das für Kingsley Coman und Serge Gnabry?

Auf was sich die Fans des FC Bayern bald freuen können, hat Leroy Sané in den vergangenen Trainingstagen schon öfter aufblitzen lassen.

Auch Hansi Flick entgeht nicht, dass die ersten Bayern-Tage von Sané durchweg positiv verlaufen sind. "Wie alle Neuen hat er sich gut eingefügt. Ich bin sehr zufrieden", sagte der Cheftrainer auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Daran will Sané beim FC Bayern arbeiten

Richtig angreifen wird der 24-Jährige allerdings erst in der kommenden Saison. Im Testspiel gegen Olympique Marseille (31. Juli, 16 Uhr) wird er nicht mit dabei sein.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea und beim möglichen Königsklassen-Turnier in Lissabon darf er gemäß der Statuten noch nicht mitwirken. Sanés erster Profi-Auftritt im Bayern-Dress könnte in der ersten Pokalrunde des DFB-Pokals folgen. Am 12. September treffen die Bayern auf den Pokalsieger des Fußballverbandes Mittelrhein.