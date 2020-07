Bundesliga: FC Bayern bekommt größten TV-Geld-Anteil - Verteilung neu geregelt

Der FC Bayern erhält in der kommenden Saison über 70 Millionen Euro an TV-Geldern © Imago

Die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga werden in der kommenden Saison angeblich 1,4 Milliarden Euro verteilt auf zwölf Raten aus der Vermarktung der Medienrechte erhalten.

Der kicker berichtete am Montag von einer entsprechenden Kommunikation der Deutschen Fußball Liga (DFL) an die 36 Profivereine, die bereits am 16. Juli erfolgt sei.