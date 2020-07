Valorant: Sentinels gewinnen das PAX Arena Invitational Finale

Das Teamplay der Sentinels

Valorant ist genau wie das große Vorbild CS:GO ein Taktikshooter, in dem es vor allem auf die gemeinsame Leistung als Team ankommt. Neben sinatraa sind Shahzeeb "ShahzaM" Khan, Hunter "SicK" Mims, Jared "zoms" Gitlin und Michael "dapr" Gulino unter dem Banner der Sentinels im Einsatz. Sie alle konnten bereits in der Vergangenheit einige Erfahrung als Profispieler sammeln. ShahzaM, SicK und dapr waren in CS:GO unterwegs, während zoms sowohl in Overwatch als auch Apex Legends erste Erfolge feierte.