Juventus Turin: Rasierschaum-Dusche für Sarri - Fans feiern Titel

Juventus Turin wird zum neunten Mal in Folge italienischer Meister. Während die Tifosi eher zurückhaltend feiern, steigt in der Kabine eine ausgelassene Party.

Nach dem neunten Scudetto in Folge knallten in der Kabine von Juventus Turin die Sektkorken.

Im Freudenrausch wurde Trainer Maurizio Sarri mit Rasierschaum bespritzt. Die Spieler stimmten Gesänge zu Ehren des Meister-Coaches an. Champagner floss in Strömen zur Feier des 36. Scudetto der Vereinsgeschichte am Ende einer von einem zweieinhalb monatigen Lockdown geprägten Saison.