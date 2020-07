FIFA 21: Erling Haaland von Borussia Dortmund bekommt eigenen Jubel

"Das wichtigste ist Spaß zu haben und zu lachen", erklärt Haaland im neuen Trainer zu FIFA 21. Zudem verrät der 20-Jährige, was ihn zu seinem Wechsel nach Dortmund bewogen hat. "Meine Familie stand vom ersten Tag an hinter mir. Aber auch meine Teamkameraden. Man fühlt sich hier willkommen in einer Umgebung, in der du dich entwickeln und dich jeden Tag verbessern kannst", so der Norweger.