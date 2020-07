Formel 1: Lewis Hamilton wird wegen Kniefall von Ex-Weltmeistern kritisiert

Der sechsmalige Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton treibt den Kampf gegen Rassismus in der Gesellschaft und in der Formel 1 weiter voran, doch vor allem in der älteren Riege des Motorsports erhält er dafür nicht nur Zustimmung.

"Ich denke, Lewis ist für viele Menschen ein tolles Vorbild. Er äußert sich stark zu diesen Themen, aber ich denke nicht, dass es ein so großes Problem gibt, wie es scheint. Wenn jemand clever und gut in dem ist, was er macht, wird er in der Formel 1 akzeptiert", so der dreimalige Weltmeister in der TV-Sendung "Good Morning Britain" bei ITV.