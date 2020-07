NBA: Isaac Bonga von Washington Wizards gegen Clippers mit Double-Double

Isaac Bonga zeigt sich bei der Niederlage der Washington Wizards gegen die Clippers in ganz starker Verfassung. Coach Brook lobt den Youngster in höchsten Tönen.

Isaac Bonga ist im Testspiel gegen die LA Clippers zur Hochform aufgelaufen. Ungeachtet einer 100:105 Niederlage gelang dem deutschen Basketball-Nationalspieler in Diensten der Washington Wizards ein Double-Double.

Der ehemalige Frankfurter erzielte dabei in gut einer halben Stunde Spielzeit 15 Punkte und holte zwölf Rebounds. Bongas Teamkollege Moritz Wagner gelangen in rund 15 Minuten Einsatzzeit zwei Punkte und drei Rebounds.

Ein Sonderlob gab es für Bonga am Ende von Scott Brook. "Wir lieben diesen Jungen. Er ist erst 20 Jahre alt und wird mit Sicherheit noch besser werden", urteile der Wizards-Coach.

Und fügte an: "Es ist einfach seine Freude am Spiel, sein Einsatz. Jeder will mit ihm spielen, weil er immer alles gibt, immer die richtigen Plays macht. Er spielt nicht egoistisch, sondern für seine Mitspieler."