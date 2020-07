Aston Villa bleibt in der Premier League - auch wegen Technik-Patzer

Orjan Nyland liegt mit dem Ball im Tor - doch Sheffields Tor am 17. Juni zählte nicht © Getty Images

Aston Villa schafft den Klassenerhalt in der Premier League. Dem Traditionsklub hilft dabei auch eine Technik-Panne direkt nach dem Restart.

Der englische Traditionsklub bleibt ein Jahr nach dem Aufstieg in der Premier League. Den "Villans" reichte am letzten Spieltag ein 1:1 gegen West Ham United, um erstklassig zu bleiben.

In der 84. Minute schoss Jack Grealish die Gäste in Führung, nur eine Minute später sorgte der ehemalige BVB-Flop Andriy Yarmolenko aber mit seinem Ausgleich für erneutes Zittern. Doch West Ham gelang kein weiterer Treffer mehr.

Vier Spieltage vor Schluss hatte Villa als 19. noch vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, in den folgenden Partien blieb der Klub aus dem Birminghamer Stadtteil Aston aber ungeschlagen und feierte am Ende den Klassenerhalt mit einer kleinen Party in der Kabine.