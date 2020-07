Radsport: Pascal Ackermann - nächster Erfolg in Rumänien, Mühlberger Gesamtsieger

"Die große Frage der letzten Monate war für mich: Kann und will ich mich noch so für den Sport aufopfern, wie es für ein Weltklasse-Niveau nötig ist? Und meine Antwort heute ist: Nein, das will ich nicht mehr, weil ich die Einschränkungen als Spitzensportler auch immer mehr als Verlust an Lebensqualität empfand", begründete Kittel seinen überraschenden Rücktritt © Getty Images