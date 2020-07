DFB-Pokal: Reaktionen zur Auslosung mit BVB, FC Bayern, Duisburg

Derby für BVB, Bayern-Gegner noch unklar: So lief die Pokal-Auslosung

Der MSV Duisburg trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 auf Borussia Dortmund .

Ein Traumlos, sollte man meinen. Unter den gegebenen Umständen sehen das die Verantwortlichen des MSV allerdings nicht unbedingt so.

"So ein Los, dann vermutlich weiter ohne unsere Fans oder wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil - das ist alles Sch...", sagte Trainer Torsten Lieberknecht mit Blick auf die Coronapandemie, die bislang Zuschauer weiterhin im Stadion verhindert, auf der vereinseigenen Website.

Sportlich sei der BVB aber natürlich "ganz weit oben im Who is Who des internationalen Top-Fußballs". Sportdirektor Ivo Grlic meinte: "Das ist ganz einfach gesagt: Denn schwerer geht’s nicht."