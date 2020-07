DFB-Pokal, Auslosung: FC Bayern bei Mittelrhein-Pokalsieger - BVB beim MSV

Vizemeister Borussia Dortmund hat dagegen bereits Klarheit: Der BVB muss zum Drittligisten MSV Duisburg. Dies ergab die von DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich durchgeführte Auslosung am Sonntagabend in der ARD . Ausgespielt werden die Erstrundenpartien zwischen dem 11. und 14. September.

Trainer Torsten Lieberknecht sagte: "So ein Los, dann vermutlich weiter ohne unsere Fans oder wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil – das ist alles Sch …". Sportlich sei der BVB aber "ganz weit oben im Who is Who des internationalen Top-Fußballs."