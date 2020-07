Tour de France 1998: Jan Ullrich versagt am Galibier nach Attacke von Pantani

Als erster deutscher Sieger startet Jan Ullrich 1998 als Favorit bei der Tour de France. Am Galibier kommt es zum Drama. Sein Hungerast geht in die Geschichte ein.

Das Gelbe Trikot war nur noch schiere Hülle, und in ihr steckte ein Häuflein Elend: Durchnässt, bitterlich frierend und am Ende seiner Kräfte quälte sich Jan Ullrich hinauf nach Les Deux-Alpes, den Titel der Tour de France hatte er da längst an Marco Pantani verloren. Daheim an den Bildschirmen verfiel die neugeborene Radsport-Nation Deutschland in Schockstarre.