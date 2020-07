Formel 1: Ferrari mit Vettel in der Krise - schlecht wie nie?

Ferrari steckt tief in der Krise © Getty Images

Der Saisonstart 2020 ist ein echtes Debakel: Statt mit Mercedes und Red Bull um Siege zu kämpfen, duelliert man sich mit Racing Point und McLaren um Mittelfeld-Positionen. Resultat: Derzeit liegt die Traditionsmannschaft nur auf Rang fünf. In Ungarn wurden die beiden roten Renner von Sebastian Vettel und Charles Leclerc überrundet. "Der Gegenwind in Italien wird jetzt auf Sturmniveau ansteigen", sagt Experte Timo Glock.

Dabei ist Ferrari eigentlich selbst in schlechten Jahren irgendwie immer vorn dabei. Seit 1982 belegten die Italiener in jeder Saison mindestens den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM. Und bis auf sechs Ausnahmen gehörte Ferrari immer zu den besten Drei.