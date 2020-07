Serie A: Juventus Turin und Cristiano Ronaldo Meister - Sieg gegen Sampdoria

Cristiano Ronaldo (Mi.) feierte mit Juventus Turin erneut die Meisterschaft in Italien © Getty Images

Juventus Turin macht den Scudetto in der Serie A vorzeitig klar, besiegt Sampdoria Genua. Superstar Cristiano Ronaldo trifft - und scheitert am Ende vom Punkt

Die Alte Dame hat sich nicht zuletzt durch einen Treffer des dreimaligen Weltfußballers vorzeitig zum neunten Mal in Folge zum Champion in der Serie A gekrönt.

Der Rekordmeister bezwang am Sonntagabend Sampdoria Genua mit 2:0 (1:0) und hat zwei Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Inter Mailand, der am Samstag beim FC Genua 1893 mit 3:0 gewonnen hatte .

Für Juve war es der 36. Scudetto der Vereinsgeschichte - und die neunte Meisterschaft in Folge. Zum Meisterteam der Turiner gehört auch Rio-Weltmeister Sami Khedira. ( das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER )

Ronaldo trifft - und patzt vom Punkt

Bei einem Freistoß von Miralem Pjanic ließ Sampdoria Ronaldo (45.+7) komplett frei am Strafraum stehen und nach einem Querpass unbedrängt direkt einnetzen. ( DATENCENTER: Die Tabelle )

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Federico Bernardeschi (67.), der per Abstauber nach einem Fehler von Sampdoria-Keeper Emil Audero netzte.

Ronaldo verschoss kurz vor Abpfiff noch einen von Fabio Depaoli an Alex Sandro verschuldeten Strafstoß, nagelte den Ball an die Latte (89.) - es war der erste Fehlversuch von CR7 in dieser Serie-A-Saison vom Punkt.