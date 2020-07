Formel 1: Mercedes und Lewis Hamilton für Ralf Schumacher noch stärker

Nach dem Triple-Header mit den beiden Rennen in Spielberg und zuletzt auch beim Grand Prix in Spielberg dominiert Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas aktuell nach Belieben das Geschehen in der Formel 1.

Auch in der Konstrukteurswertung sind die Silberpfeile in der noch jungen Saison in einer anderen Liga unterwegs, haben schon 121 Punkte gesammelt - und damit doppelt so viele wie Verfolger Red Bull.