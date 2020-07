Anzeige

Galopp: Barney Roy gewinnt den Großen Dallmayr-Preis in München-Riem Barney Roy stürmt in Riem zum Sieg

Barney Roy gewann in Münhen-Riem knapp vor Quest of the Moon © SPORT1

SPORT1

Großes Galopp-Spektakel in München-Riem. In einem packenden Rennen um den Großen Dallmayr-Preis setzt sich Favorit Barney Roy vor Quest of the Moon durch.

Das Hauptrennen beim Renntag in München-Riem endete mit einem Favoritensieg.

Der mehrfache Gruppe-I-Sieger Barney Roy unter Weltklasse-Jockey William Buick gewann den mit 77.500 Euro dotierten Großen Dallmayr-Preis vor Quest of the Moon mit Rene Piechulek und Patrick Sarsfield unter Jockey Adrie de Vries.

Anzeige

"Ich wusste, dass das Tempo hoch sein wird. Ich habe mich gut ins Rennen eingefunden und mich hinter Quest of the Moon gelegt", sagte Buick. "Ich wusste, dass mich Quest of the Moon in eine gute Ausgangsposition bringen würde."

Claudio Pizarro, Thomas Müller, Sir Alex Ferguson: Viele Fußballer haben ein Faible für den Galopprennsport. Ein früherer deutscher Profi agiert sogar als Galopptrainer. SPORT1 zeigt Akteure aus dem Fußballgeschäft, die es zum Galopp gezogen hat © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock Als Sir Alex Ferguson (hier mit seinem Top-Pferd Rock of Gibraltar) noch Teamchef von Manchester United war, konnte es passieren, dass eine Trainingseinheit ausfiel und Ferguson lieber die Morgenarbeit der Pferde auf der Rennbahn in Newmarket verfolgte © Getty Images Der heute 78-Jährige gilt als Pferdenarr. Nicht nur als Teamchef war Ferguson eine Legende, gewann mit Manchester United in knapp 27 Jahren 38 Titel. Auch als Mitbesitzer mehrerer hochkarätiger Galopper machte sich Ferguson einen Namen. Hier liest er Spitzenjockey Frankie Dettori die Leviten © Getty Images Und Sir Alex ist bei weitem nicht der einzige Akteur aus dem Fußballgeschäft mit einem Hang zum Galopprennsport. Durch Ferguson kam auch Englands einstiger Star Michael Owen zum Pferderennen. Der frühere Nationalspieler besitzt nicht nur eigene Rennpferde, sondern tritt auch als Züchter auf © Imago Anzeige Selbst als Jockey hat sich Owen (hier bei der Siegerehrung nach dem Sieg seines Pferdes Brown Panther in Dubai 2015) sogar schon probiert - bei einem Wohltätigkeitsrennen im ehrwürdigen Ascot. "Ich bin in einem Stück zurück und hatte die Zeit meines Lebens", sagte er anschließend. Als Belohnung erhielt er eine Urkunde von Prinz Charles © Imago Als Galoppexperte unter den Bundesligaspielern gilt insbesondere Claudio Pizarro. Gemeinsam mit Tim Borowski und Thomas Müller, dessen Ehefrau Lisa Dressurreiterin ist, gründete er einst die Besitzergemeinschaft Stall 24. Dessen Pferde liefen nicht nur durchaus schnell, sondern hatten auch Namen mit Bezug zum Fußball - wie etwa Mia san Triple © Imago Lisa und Thomas Müller (hier mit Trainer John David Hillis) sind vor allem in München-Riem immer wieder mal auf der Galopprennbahn zu sehen © Imago Neben Pizarro haben auch Kölns Torhüter Timo Horn (hier als Beobachter des Trainings in Köln-Weidenpesch) und Nick Proschwitz Verbindungen zum Galopp. Kalifornia Queen steht im Besitz von Torjäger Proschwitz und Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten © Imago Anzeige Proschwitz etwa durfte sich mit Braunschweig nicht nur über den Aufstieg in die 2. Liga freuen, sondern in diesem Jahr über den Sieg der Stute Kalifornia Queen in einem bedeutenden Rennen in Berlin Hoppegarten © Imago Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten (r.) musste zuletzt beim Deutschen Derby, dem bedeutendsten klassischen Rennen für dreijährige Pferde, eine Enttäuschung verkraften. Der große Favorit Wonderful Moon belegte nur Platz sechs © Imago Wie Baumgarten hat auch Manager Klaus Allofs eine große Leidenschaft für den Galoppsport. Der frühere Spieler und Manager wurde schon als Kind von seinem Opa auf die Düsseldorfer Rennbahn mitgenommen. Mit 18 Jahren beteiligte er sich erstmals an einem Vollblüter. Während seine Mitspieler auf mehr Pferdestärken standen, verzichtete Allofs für sein erstes eigenes Pferd, die Stute Wadima, auf schnelle Autos, fuhr stattdessen einen Simca LS für 300 Mark © Imago Nach einer Pause stieg Allofs 2010 wieder in den Sport ein. Gemeinsam mit "Pferdeflüsterer" Monty Roberts besuchte er die Trainingszentrale der Stiftung Gestüt Fährhof, stieg in eine Beteiligung mit Fährhof-Chef Andreas Jacobs ein. Die Farben, in denen die Jockeys reiten, sind eine Reminiszenz an seinen ersten Fußballverein. Das lila-weiß quergestreifte Jersey und die weiße Kappe mit lila Stern erinnern an den Klub TuS Gerresheim. Die Hoffnungen von Allofs ruhen derzeit auf dem Pferd Potemkin © Imago Anzeige Ein früherer Fußball-Profi, der inzwischen sogar als Galopp-Trainer tätig ist, ist Markus Münch. 164 Mal spielte Münch in der Bundesliga, mit Panathinaikos Athen wurde er griechischer Meister. Nach dem Karriereende als Fußballer sattelte Münch um, machte die Lizenz als Galopptrainer. Inzwischen ist er erfolgreich im Nachbarland Frankreich tätig © Imago

Der 20:10-Favorit ließ zunächst die anderen Pferde das Tempo machen und hielt sich am Ende des Feldes auf. Erst auf der Zielgeraden setzte er sich an die Spitze und gewann mit einer halben Länge Vorsprung.

--------

mit Informationen des SID