Transfermarkt: Ayo Akinola träumt von Wechsel nach Europa - nächster Davies?

Ayo Akinola dreht in der MLS aktuell auf © Getty Images

Kommt ein weiteres Kanada-Juwel in die Bundesliga? Ayo Akinola ist jedenfalls bereit für den nächsten Schritt, wie er in einem Interview ankündigt.

Ayo Akinola, Stürmer des Toronto FC sorgt aktuell für Furore in der amerikanischen Liga. Beim MLS is Back-Turnier erzielte der 22-Jährige gleich in den ersten drei Spielen fünf Tore.