Formel 1: Weltmeister wird gekürt - auch ohne Rennen auf drei Kontinenten

In der Formel 1 werden in diesem Jahr wohl nicht die Voraussetzungen für eine offizielle Weltmeisterschaft erfüllt werden können. Dennoch soll es einen Champion geben.

Erst am Freitag haben die Vermarkter der Königsklasse bekanntgegeben, dass im Herbst mit den Rennen am Nürburgring, im portugiesischen Portimao und in Imola drei weitere Grands Prix ausgetragen werden. Damit steigt die Zahl der bestätigten Rennen in diesem Jahr auf 13.