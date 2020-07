Anzeige

NBA: Lou Williams verlässt Bubble in Orlando - für Abstecher in Stripclub NBA-Star: Wirbel um Stripclub-Besuch

Lou Williams könnte als bester "Sechster Mann" der Liga ausgezeichnet werden © Getty Images

SPORT1

Lou Williams von den LA Clippers hat die NBA-Blase in Orlando - allerdings nicht nur wegen der Beerdigung seines Großvaters. Die NBA ermittelt in diesem Fall.

Lou Williams von den Los Angeles Clippers hat die NBA-Blase in Orlando verlassen.

So weit, so gewöhnlich. Denn er hatte die Erlaubnis dazu bekommen. Was den Ausflug des Routiniers am vergangenen Donnerstag dann aber doch interessant macht, ist die Tatsache, dass er in einem Stripclub fotografiert worden ist.

Anzeige

Wie ESPN berichtet, hatte Rapper Jack Harlow in seiner Instagram-Story ein Foto des 33 Jahre alten Shooting Guards im "Magic City Gentlemen's Club" in Atlanta gepostet, das Bild aber schnell wieder entfernt.

Dennoch gab er per Twitter eine Erklärung zu dem Foto ab. "Das war ein altes Bild von mir und Lou. Ich habe nur in Erinnerungen geschwelgt, weil ich ihn vermisse", twitterte er. Dumm nur, dass Williams auf dem Foto mit einem Mund-Nasen-Schutz zu sehen ist, der von der NBA erst vor kurzem an die Spieler verteilt worden war. So alt kann das Bild also noch nicht sein.

Williams räumt wohl Besuch im Strip Club ein

Die NBA hat mittlerweile eine Untersuchung des Falles eingeleitet.

Williams selbst, der in dieser Saison zu den Kandidaten für den "Sixth Man of the Year Award" gilt, soll gegenüber dem Sicherheitsdienst der Liga eingeräumt haben, in besagtem Club gewesen zu sein. Allerdings sei dieser Aufenthalt nur sehr kurz gewesen, und es habe sich in dieser Zeit auch keine Stripperin in dem Club aufgehalten.

Per Twitter schrieb er: "Fragt meine Teamkollegen, was mein Lieblingsrestaurant in Atlanta ist. Da macht niemand Party. Beruhigt euch."

Die Erlaubnis zum Verlassen der NBA-Blase in Florida habe er demnach erhalten, um an der Beerdigung seines Großvaters teilzunehmen.

Anzeige