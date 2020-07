Nationalmannschaft: Reinhard Grindel über sein Scheitern als DFB-Präsident

Grindel bereut - und wehrt sich dennoch

"Nicht der ukrainische Kollege wollte etwas vom DFB oder gar von mir, sondern wir hofften auf seine Stimme als UEFA-Exko-Mitglied für unsere Bewerbung um die EM 2024. Ich habe mich über die Wertschätzung gefreut und bin nicht auf den Gedanken gekommen, etwas Verbotenes zu tun", erklärte der CDU-Politiker und früherer Bundestagsabgeordneter, der kürzlich seinen Angelschein machte und heute Unternehmen in den Bereichen Politik und Sport berät.

"Leider hat es Personen gegeben, die diesen Fehler bemerkt und an die Presse durchgestochen haben, statt mich darauf anzusprechen. Das hat mich menschlich schon sehr beschäftigt", fügte Grindel an - und setzte noch eine Spitze gegen den DFB, in der Verrat wittert.