Formel 1: Sebastian Vettel über Nürburgring-Comeback und seine Tücken

Im Oktober gastiert die Formel 1 endlich wieder am Nürburgring - und Sebastian Vettel ist schon gespannt, was das Eifel-Wetter im Herbst zu bieten hat.

Es war eine erfreuliche Nachricht für den deutschen Motorsport. Nach Jahren der Abstinenz wird in dieser Saison wieder ein Rennen der Formel 1 am Nürburgring in der Eifel stattfinden.