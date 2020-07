Darts, World Matchplay: Finale mit Gary Anderson und van den Bergh Live im TV, Stream

So nervenstark zieht Anderson ins Endspiel ein

Gary Anderson, der beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres nach der WM zum zweiten Mal in seiner Karriere nach dem Triumph greift, bekommt es im englischen Milton Keynes mit Dimitri van den Bergh zu tun. ( Darts: World Matchplay ab 20 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream )

Der routinierte Schotte ist allerdings gewarnt: Van den Bergh, Junioren-Weltmeister der PDC in den Jahren 2017 und 2018, hatte im Halbfinale am späten Samstagabend den mehrfachen BDO-Weltmeister Glen Durrant (England) mit 17:15 besiegt - wenn auch am Ende mit reichlich Nerven-Thrill.