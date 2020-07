FC Barcelona: Marc-André ter Stegen - neuer Vertrag naht, Knie-OP droht

Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen kämpfen aktuell in der Nationalmannschaft um den Status als Nummer eins. Duelle um den Stammplatz zwischen den Pfosten gab es einige. SPORT1 zeigt die Zweikämpfe im DFB-Tor ©

WOLFGANG FAHRIAN VS. HANS TILKOWSKI: Die Mutter aller Torhüter-Duelle bildet der Zweikampf zwischen dem Ulmer Wolfgang Fahrian (im Bild) und Hans Tilkowski. Seit seinem Debüt 1957 in Amsterdam war der reaktionsschnelle Tilkowski im deutschen Tor eigentlich gesetzt © Imago

Bei der WM 1962 in Chile zog Bundestrainer Sepp Herberger überraschend den unerfahrenen Wolfgang Fahrian (im Bild) dem bewährten Stammkeeper Tilkowski vor - Fahrian hatte zuvor alle Qualifikationsspiele bestritten © Imago

Aus Enttäuschung wollte Tilkowski (im Bild) noch vor dem Turnierbeginn nach Hause reisen, allerdings gab es keine Flüge mehr. Vier Jahre später bei der WM in England war der Dortmunder dann wieder die Nummer eins. Gegen Tilkowski schoss Geoff Hurst das berühmte "Wembley-Tor" zum 3:2 © dpa

NORBERT NIGBUR VS. TONI SCHUMACHER: Ein wohl weniger brisantes Duell gab es in den Siebzigern. Zwischen 1974 und 1980 bestritt Norbert Nigbur (im Bild) nur sechs Spiele. Die Dominanz von Sepp Maier war einfach zu groß. Bei der EM 1980 hätte Nigburs große Stunde schlagen können, doch er verletzte sich © Getty Images

Der bei den Fans als "Elfmetertöter" bekannte Torwart verlor somit den Platz an Toni Schumacher (im Bild) und zog nie mehr das Trikot der Nationalmannschaft an © Imago

TONI SCHUMACHER VS. ULI STEIN: Anders sah dies bei den Torhütern Toni Schumacher und Uli Stein aus. Beide fielen durch etliche Eskapaden auf. Bei der WM 1982 stand der Kölner Schumacher für die deutsche Nationalelf zwischen Pfosten. Bei der WM 1986 in Mexiko kam es dann zum Showdown der beiden Rivalen © Getty Images

Der frustrierte Stein (im Bild) nannte seinen Trainer Franz Beckenbauer einen "Suppenkasper". Dies geschah in Anlehnung an dessen Suppen-Werbespot aus den 1960ern. Stein wurde vorzeitig nach Hause geschickt. Lediglich sechs Einsätze konnte er für sich in seiner Nationalmannschaftskarriere verbuchen © Getty Images