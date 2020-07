Wuhan: Saisonstart in Super League in China nach Corona

Erstligist Wuhan Zall startet mit 154 Tagen Verspätung in die Saison der chinesischen Super League-Saison. Gegen Qingdao Huanghai gibt es einen souveränen Erfolg.

Der chinesische Erstligist Wuhan Zall hat am Eröffnungstag der mit 154 Tagen Verspätung gestarteten Fußball-Saison einen souveränen Erfolg gefeiert.

Das Team aus dem ersten Epizentrum der Coronakrise bezwang am ersten Spieltag der Super League Qingdao Huanghai vor leeren Rängen in Suszou mit 2:0 (1:0).

Zuvor hatte Titelverteidiger Guangzhou Evergrande mit Trainer Fabio Cannavaro das Eröffnungsspiel in Dalian ebenfalls mit 2:0 (1:0) gegen Pokalsieger Shanghai Shenhua gewonnen.

Vor den beiden Partien gab es jeweils eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie. Die Saison in der ersten Liga hätte eigentlich am 22. Februar beginnen sollen, nach dem Corona-Ausbruch in Wuhan wurde der Start kurzfristig verschoben.