Borussia Mönchengladbach jagt Aaronson, Boaitey, Pedri - die Super-Youngster

Dieses könnten sie in Benicio Boaitey finden. Der 16 Jährige von West Ham United befand sich jüngst zu Gesprächen am Borussia-Park. Das gab der Engländer via Instagram bekannt. Er postete ein Foto, dass er aus einem Zimmer in der Geschäftsstelle aufnahm. Zu sehen sind Trainingsplatz und Stadion.