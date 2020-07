VfL Wolfsburg: Positiver Coronatest bei Kevin Mbabu vor Europa League

Der VfL Wolfsburg muss einen positiven Coronatest verzeichnen. Kevin Mbabu hat es erwischt - der Verteidiger muss nun in Quarantäne.

Wie der Bundesligist am Samstag bekannt gab, hat sich Abwehrspieler Kevin Mbabu mit dem Virus infiziert und befindet sich nun in Quarantäne.

Der Test war am Mittwoch durchgeführt worden, nun wurde das Ergebnis des 25-Jährigen auch öffentlich bekannt gegeben.

"Kevin ist aktuell symptomfrei. Wir warten jetzt den weiteren Verlauf ab und sind hierzu wie auch schon in den vergangenen Monaten in einem engen und sehr guten Austausch mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg", erklärte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in einer Pressemitteilung.