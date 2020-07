Karriere-Ende? Zlatan Ibrahimovic räumt mit Gerüchten auf

Zlatan Ibrahimovic denkt offenbar noch gar nicht ans Aufhören. Der Superstar von AC Milan macht per Video eine klare Ansage an die Fußball-Welt.

"Sie glauben also, dass ich am Ende bin, dass meine Karriere bald zu Ende geht. Sie kennen mich nicht", sagte der Schwede in einem Instagram-Video an alle Medien gerichtet, die über ein baldiges Karriereende des 38-Jährigen spekuliert hatten.