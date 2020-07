Gerardo Bedoya - Weltrekord-Mann mit 46 Roten Karten im Profi-Fußball

Bedoya im Guinness-Buch der Rekorde

"Wenn er Rot sieht, verliert er jede Kontrolle"

Seine "Highlights", wie ein Tritt gegen einen am Boden liegenden Kontrahenten, gibt es auf YouTube zu sehen, aber an der Figur Bedoya ist mehr dran, als man auf den ersten Blick wahrnimmt.

Sergio Ramos ist in seiner Karriere schon 26 Mal vom Platz gestellt worden. In der All-Time-Top10 ist er damit aber "nur" Dritter. SPORT1 zeigt die Top 10 der Rotsünder. © Getty Images

Große Titel und Vereine

In insgesamt 637 Profispielen gelangen ihm immerhin 56 Tore. Bei Racing in Argentinien ist er seit 2001 ebenfalls eine Legende. Damals bedeutete sein Ausgleichstreffer in der 86. Minute gegen den verhassten Rivalen River Plate das wichtige Remis, das Racing den ersten Titel seit 35 Jahren sicherte. 2012 verhalf er in seiner Heimat Independiente Santa Fe zur ersten Meisterschaft seit 37 Jahren. "Die Fans von Santa Fe liebten ihn, weil er sich immer zu 100 Prozent in Zweikämpfe warf", sagt Worswick.