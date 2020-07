Marc Márquez gibt Comeback nach Armbruch in Jerez

Sechs Tage nach einem Sturz im letzten Rennen, bei dem er sich einen Oberarmbruch zuzog, und nur vier Tage nach seiner Operation meldete sich der Weltmeister am Samstag zurück - nachdem er die ersten beiden Trainings-Sessions am Freitag noch ausgelassen hatte.

Nach einer etwas zaghaften ersten Runde kämpfte sich der 27-Jährige immer weiter an die Spitze des Feldes heran und landete am Ende immerhin auf Platz 20. Er müsste nun folglich in Q1 antreten - noch steht allerdings nicht fest, ob er tatsächlich beim Rennen am Sonntag an den Start gehen wird.