Legende des FC Barcelona: Xavi positiv auf Coronavirus getestet

Er weise keine Symptome auf, "glücklicherweise geht es mir gut." Wie im Hygiene-Protokoll der Stars-League festgelegt, werde er sich in Isolation begeben. Er wolle seinem Team aus der Ferne aber so gut wie möglich helfen.

Xavi ist seit 2019 als Trainer bei Al Sadd in Katar tätig, wo er zuvor seine Karriere hatte ausklingen lassen. Im Zuge der Corona-Pandemie war die Saison am 14. März unterbrochen worden, wird aber an diesem Wochenende fortgesetzt. Beim Spiel gegen Al Khor am Samstag wird Xavi von seinem Co-Trainer David Prats vertreten.