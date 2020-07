FC Bayern präsentiert Auswärtstrikot in grau

Der FC Bayern läuft in der nächsten Saison bei Auswärtsspielen in Grau und Weiß auf - wie auch schon in der Triple-Saison 2012/13.

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Der FC Bayern wird in der neuen Saison bei Auswärtsspielen in grauen Trikots auflaufen.

Wie Hersteller adidas bekannt gab, habe man sich beim Design von der Auswärts-Kluft aus der Saison 2012/13 inspirieren lassen. In der Spielzeit, in der die Münchner bekanntlich das historische Triple einfahren konnten, liefen sie in der Fremde ebenfalls in grau-weißen Trikots auf, die mit orangenen Elemente versehen waren.